В автобусе, сбившем насмерть пешеходов в Москве, был видеорегистратор

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Автобус, сбивший насмерть людей возле подземного перехода у станции метро Славянский бульвар в Москве, был оборудован бортовым видеорегистратором, сообщается в микроблоге "Московский транспорт" в Twitter.

Днем в понедельник, 25 декабря, в российской столице автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.

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"В автобусе подмосковного перевозчика Мострансавто, который въехал в подземный переход на Кутузовском проспекте, был бортовой видеорегистратор", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что правоохранительные органы изучат видеозаписи и оценят действия водителя.