наверх
25.12.201723:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В автобусе, сбившем насмерть пешеходов в Москве, был видеорегистратор

    (обновлено: )4610
    В столице России автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы.
    На западе Москвы автобус въехал в подземный переход
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Автобус, сбивший насмерть людей возле подземного перехода у станции метро Славянский бульвар в Москве, был оборудован бортовым видеорегистратором, сообщается в микроблоге "Московский транспорт" в Twitter.

    Момент наезда автобуса на пешеходов около станции метро «Славянский бульвар» в Москве
    RT на русском
    Момент наезда автобуса на пешеходов у станции метро в Москве

    Днем в понедельник, 25 декабря, в российской столице автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.

    Читайте также: Смертельное ДТП в Москве: кадры с места происшествия 

    "В автобусе подмосковного перевозчика Мострансавто, который въехал в подземный переход на Кутузовском проспекте, был бортовой видеорегистратор", — говорится в сообщении.

    Подчеркивается, что правоохранительные органы изучат видеозаписи и оценят действия водителя.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана