"Газпром" озвучил последствия для Украины от удовлетворения претензий

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Полное удовлетворение судом требований "Газпрома" к "Нафтогазу" по контрактному условию "бери или плати" привело бы к банкротству не только "Нафтогаза", но и Украины, заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, комментируя решение Стокгольмского арбитража по спору о поставках российского газа в Украину.

"Если бы правило take or pay было применено в полной мере, то оно бы привело к банкротству не только к компании "Нафтогаз", но и всей украинской экономики", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

Стокгольмский арбитраж в пятницу вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Как сообщал "Газпром", закупать его газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.