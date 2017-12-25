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    Россия

    "Газпром" озвучил последствия для Украины от удовлетворения претензий

    (обновлено: )1912230
    Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что если бы правило take or pay было применено в полной мере, то оно бы привело к банкротству "Нафтогаза" и всей украинской экономики.
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    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Полное удовлетворение судом требований "Газпрома" к "Нафтогазу" по контрактному условию "бери или плати" привело бы к банкротству не только "Нафтогаза", но и Украины, заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, комментируя решение Стокгольмского арбитража по спору о поставках российского газа в Украину.

    Центральный офис Нафтогаз Украины
    RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк
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    "Если бы правило take or pay было применено в полной мере, то оно бы привело к банкротству не только к компании "Нафтогаз", но и всей украинской экономики", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

    Стокгольмский арбитраж в пятницу вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Как сообщал "Газпром", закупать его газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

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