"Газпром": сомнительно, что Порошенко верно сообщили вердикт в Стокгольме

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Руководство "Газпрома" усомнилось после заявлений о победе Украины президента Петра Порошенко, что украинского лидера правильно информировали о решении суда в Стокгольме по спору "Нафтогаза" и "Газпрома", сообщил зампред правления российской компании Александр Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

"В отличие от громогласных заявлений украинской стороны:… президент Порошенко объявил о полной и безоговорочной победе, что по крайней мере странно и позволяет задуматься, правильно ли его информировали об итогах этого арбитража, потому что прежде всего основные положения контракта признаны действительными", — сказал Медведев.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. В минувшую пятницу суд вынес окончательное решение по спору о поставках газа.

Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиарда кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.