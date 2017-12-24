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    Россия

    Грибаускайте: с Россией лучше сотрудничать и торговать, чем воевать

    (обновлено: )32
    Говоря о ситуации в сфере безопасности в Литве, Даля Грибаускайте отметила, что в оборонный сектор страны необходимо продолжать инвестировать финансы, продолжать модернизировать литовскую армию и ставить акцент на подготовку военнослужащих.

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Президент Литвы Даля Грибаускайте подводя итоги 2017 года и описывая будущее балтийской республики, заявила в интервью интернет-порталу 15min, опубликованном в воскресенье, что с Россией следует сотрудничать, а не воевать.

    "Наш сосед (Россия) в ближайшие годы останется сложным, если руководство останется прежним, то ситуация может остаться прежней, но я не хочу сказать, что следует умывать руки и не надо общаться. Ситуация изменяется, в том числе геополитическая… нужно искать возможность быть открытыми к изменениям и, если необходимо, менять позицию, не отказываясь от ценностей, но следует думать, что лучше сотрудничать, чем воевать", — сказала Грибаускайте порталу.

    Она назвала также несколько категорий при выстраивании сотруднических отношений с Россией, среди которых "возврат оккупированных территорий", использование силы в своих интересах, прекращение "подкупа" политиков не только в Литве, но и всей Европе и отказ от вмешательства в выборы других стран. "Мы всегда с соседями стараемся дружить, ведь соседа не выбираешь, но самое главное — сотрудничество содействует защите интересов государства и наших людей. Поэтому важно сотрудничать, торговать, а не воевать", — подчеркнула она.

    Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

    Говоря о ситуации в сфере безопасности в Литве, Грибаускайте отметила, что в оборонный сектор страны необходимо продолжать инвестировать финансы, продолжать модернизировать литовскую армию и ставить акцент на подготовку военнослужащих.

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