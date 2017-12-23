От победы к победе. Путин отметил развитие России

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Россия будет идти от победы к победе, нет силы, которая могла бы остановить движение РФ вперед, заявил глава российского государства Владимир Путин.

"Наша совместная работа, воля, энергия и ответственность за настоящее и будущее России — это самая надежная гарантия ее достойного, прорывного, необратимого развития. Я уверен в нашем успехе, потому что с нами миллионы граждан России. Мы вместе, мы идем вперед. И, конечно, нет никакой силы, способной остановить это движение России вперед, мы будем идти, мы будем идти от победы к победе", — сказал Путин.

Лидер РФ отметил, что Россия — это миллионы очень разных людей, со своими радостями, трудностями, проблемами. "Они работают, трудятся, создают семьи, воспитывают детей, а значит, и наша тысячелетняя история продолжается", — считает Путин.

Напомним, Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошёл поздно вечером на Красной площади в Москве.