наверх
20.12.201717:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Российский подросток зарубил топором двух пенсионеров из-за подзатыльника

    (обновлено: )32901
    Подросток помогал одному из пенсионеров по хозяйству. Семнадцатого декабря вечером он вновь пришел к нему домой. В гостях у пенсионера находился односельчанин, они распивали спиртные напитки. Пенсионер вместе с приятелем начали ругать подростка.
    Топор. Архивное фото
    ГУ НП в г. Киев

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Следователи Бурятии задержали подростка по обвинению в убийстве двух пенсионеров в поселке Каменск Кабанского района республики из-за подзатыльника, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ.

    Пистолет
    RIA News
    С топорами, дубинками, кулаками. Украинцы творят самосуд

    "Был задержан 16-летний студент местного техникума. В ходе допроса молодой человек признался в содеянном и дал подробные показания об обстоятельствах расправы над двумя пожилыми людьми… Подростку уже предъявлено предварительное обвинение…, по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц", — говорится в сообщении.

    Как сообщается, подросток  помогал одному из пенсионеров по хозяйству. Семнадцатого декабря вечером он вновь пришел к нему домой. В гостях у пенсионера находился односельчанин, они распивали спиртные напитки. Пенсионер вместе с приятелем начали ругать подростка, а затем выгнали его из дома. При этом хозяин дома вдогонку ударил парня ладонью по голове. Оказавшись за дверьми, молодой человек увидел топор и решил расправиться со стариками. Один мужчина умер на месте, второй пострадавший скончался в больнице.

    Добавляется, что следующим утром в дом к соседу заглянула женщина, она позвонила на станцию скорой медицинской помощи и в полицию. Приехавшие сотрудники задержали подростка.

    Напомним, ранее под Харьковом рабочий базы отдыха вонзил мужчине нож в шею.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пробка между Белой Церковью и Жашковом
    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах
    Украинские военнослужащие на линии фронта вблизи Авдеевки
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Монумент Независимость в центре Киева
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент