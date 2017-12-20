Российский подросток зарубил топором двух пенсионеров из-за подзатыльника

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Следователи Бурятии задержали подростка по обвинению в убийстве двух пенсионеров в поселке Каменск Кабанского района республики из-за подзатыльника, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ.

"Был задержан 16-летний студент местного техникума. В ходе допроса молодой человек признался в содеянном и дал подробные показания об обстоятельствах расправы над двумя пожилыми людьми… Подростку уже предъявлено предварительное обвинение…, по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц", — говорится в сообщении.

Как сообщается, подросток помогал одному из пенсионеров по хозяйству. Семнадцатого декабря вечером он вновь пришел к нему домой. В гостях у пенсионера находился односельчанин, они распивали спиртные напитки. Пенсионер вместе с приятелем начали ругать подростка, а затем выгнали его из дома. При этом хозяин дома вдогонку ударил парня ладонью по голове. Оказавшись за дверьми, молодой человек увидел топор и решил расправиться со стариками. Один мужчина умер на месте, второй пострадавший скончался в больнице.

Добавляется, что следующим утром в дом к соседу заглянула женщина, она позвонила на станцию скорой медицинской помощи и в полицию. Приехавшие сотрудники задержали подростка.

Напомним, ранее под Харьковом рабочий базы отдыха вонзил мужчине нож в шею.