Первая в истории России атака через SWIFT: СМИ назвали банк-жертву

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Жертвой хакерской атаки через международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT оказался дочерний банк ВЭБа – "Глобэкс", хакеры вывели сумму, эквивалентную 1 миллиону долларов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на четырех контрагентов банка и человека, близкого к ВЭБу.

Газета "Коммерсант" во вторник написала, что в России впервые осуществлена успешная атака на банк с выводом денежных средств через SWIFT. Кибератака была зафиксирована 15 декабря, сообщили изданию специалисты по информационной безопасности и подтвердили в ЦБ. До этого хакеры не использовали SWIFT в России. Название банка и размер ущерба не раскрывались.

Президент "Глобэкса" Валерий Овсянников подтвердил "Ведомостям", что была попытка атаки на прошлой неделе, подчеркнув, что "средства клиентов не пострадали". При этом он не сообщил, пострадал ли сам банк. Представители ВЭБа и ЦБ на вопросы газеты не ответили.

Скорее всего это не первый случай в России, когда злоумышленникам удалось воспользоваться SWIFT для вывода денег, считают два собеседника газеты, имеющих отношение к обеспечению безопасности платежей.

Международная система SWIFT готова предлагать свою помощь кредитным организациям при возможном мошенничестве, сообщили РИА Новости в компании во вторник. В SWIFT отказались комментировать деятельность отдельных клиентов или сообщения СМИ, отмечая, что компания очень серьезно относится к кибербезопасности. Нет никаких доказательств того, что был совершен несанкционированный доступ к сетям или службам обмена сообщениями SWIFT, сказали в компании.

Банк "Глобэкс", основанный в 1992 году, в разгар кризиса 2008 года был передан на санацию ВЭБу, в настоящее время является его "дочкой". Госкорпорации принадлежит 99,99% акций "Глобэкса", которые ВЭБ планирует продать.