Мощный взрыв произошел в жилой многоэтажке в Ставрополе

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Более 60 человек эвакуированы после взрыва в многоэтажном жилом доме в Ставрополе (РФ), сообщил журналистам глава города Андрей Джатдоев.

"На ЕДДС поступил сигнал, что произошел взрыв в одном из жилых домов в Юго-Западном микрорайоне города, понадобилось немного времени, чтобы разобраться, что произошло. Выдвинулись к месту происшествия вместе с коллегами, выяснилось, что это не взрыв бытового газа, как квалифицировалось, а противозаконные действия", — сказал Джатдоев.

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По его словам, из дома эвакуировали жильцов.

"Он даже не житель Ставрополя, как выяснилось, снял квартиру и произошло то, что произошло. Жильцов мы вывели, проводили в 35 лицей, соответственно, сейчас приехали повара, будут печь пирожки, жителей подуспокоили", — сказал Джатдоев, добавив, что эвакуированы 50 взрослых и 15 детей.

Как он отметил, в школе есть младшие классы со спальными местами, детей разместили. "Людям можно будет оставаться здесь столько, сколько нужно, это нештатная ситуация. Все ждут, пока закончится работа сотрудников правоохранительных органов", — добавил глава города.

Напомним, ранее сообщалось о взрыве в жилом доме в Батуми.