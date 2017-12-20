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    Мощный взрыв произошел в жилой многоэтажке в Ставрополе

    (обновлено: )13112
    Глава города Андрей Джатдоев сообщил, что первоначально ЧП определили как взрыв бытового газа, однако вскоре переквалифицировали в противозаконные действия.
    МЧС России. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Более 60 человек эвакуированы после взрыва в многоэтажном жилом доме в Ставрополе (РФ), сообщил журналистам глава города Андрей Джатдоев.

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    "На ЕДДС поступил сигнал, что произошел взрыв в одном из жилых домов в Юго-Западном микрорайоне города, понадобилось немного времени, чтобы разобраться, что произошло. Выдвинулись к месту происшествия вместе с коллегами, выяснилось, что это не взрыв бытового газа, как квалифицировалось, а противозаконные действия", — сказал Джатдоев.

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    По его словам, из дома эвакуировали жильцов.

    "Он даже не житель Ставрополя, как выяснилось, снял квартиру и произошло то, что произошло. Жильцов мы вывели, проводили в 35 лицей, соответственно, сейчас приехали повара, будут печь пирожки, жителей подуспокоили", — сказал Джатдоев, добавив, что эвакуированы 50 взрослых и 15 детей.

    Как он отметил, в школе есть младшие классы со спальными местами, детей разместили. "Людям можно будет оставаться здесь столько, сколько нужно, это нештатная ситуация. Все ждут, пока закончится работа сотрудников правоохранительных органов", — добавил глава города.

    Напомним, ранее сообщалось о взрыве в жилом доме в Батуми. 

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