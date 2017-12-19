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    Россия

    Украина добивается правды в Верховном суде России по делу "Татнефти"

    (обновлено: )14504
    Украинская сторона просит приостановить судебное производство по делу в связи с обжалованием решений о выплате 144 миллионов долларов.
    Автозаправочная станция ПАО Татнефть
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Представитель Украины сообщил в арбитражном суде Москвы о подаче жалобы на имя заместителя председателя Верховного суда России, в которой просит пересмотреть выводы нижестоящей инстанции, отменившей прекращение производства по делу, передает РИА Новости.

    Объекты производственного объединения Татнефть
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Спор о выплате "Татнефти" $144 млн: Верховный суд РФ отклонил жалобу Украины

    "Нами подана жалоба на имя заместителя председателя Верховного суда… В связи с чем просим приостановить производство по делу… На наш взгляд, мы должны исчерпать последнюю возможность по вопросу о судебном иммунитете на уровне Верховного суда России", — сказал представитель Украины.

    Ранее, в ноябре, ВС РФ отклонил кассационную жалобу Украины, отказавшись передать на пересмотр в судебную коллегию по экономическим спорам постановление арбитражного суда Московского округа.

    Окружной суд в августе отменил определение арбитража Москвы, который при первом рассмотрении этого дела прекратил производство по нему, так как посчитал, что на Украину распространяется судебный иммунитет и что отсутствует эффективная юрисдикция суда. Суд первой инстанции тогда счел, что в Москве нет имущества должника, на которое можно было бы в случае необходимости обратить взыскание для исполнения судебного акта.

    Жалоба на имя зампреда ВС РФ поступила в суд 8 декабря. Арбитраж Москвы во вторник оставил ходатайство Украины о приостановлении производства до рассмотрения жалобы открытым.

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