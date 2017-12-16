В российском МЧС ответили на сообщения о падении метеорита в Сочи

КИЕВ, 16 дек – РИА Новости Украина. Заявок о падении метеорита в Сочи, информация о котором массово появилась в социальных сетях накануне, в экстренные службы не поступало, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пятницу, 15 декабря, днем в социальных сетях появились сообщения о том, что в окрестностях Сочи упал метеорит. Пользователи писали, что слышали мощный хлопок от Дагомыса до Красной Поляны. Некоторые видели, как в небе "с шипением и шумом пролетел неизвестный объект", другие сообщали о вспышке и полосе. Позже в сети появилось видео, в котором якобы был запечатлен момент падения метеорита, однако подтверждения, что данные кадры сняты в Сочи, не было.

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"Заявок о предположительном падении метеорита в Сочи в экстренные службы не поступало", — заявили в российском ведомстве.

Эту же информацию подтвердили и в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье", сообщив представителям прессы, что "падения объектов внеземного происхождения на федеральные дороги Краснодарского края и Республики Адыгея не зафиксировано, все дороги в штатном режиме".

В конце ноября в соцсетях появились видео, снятые, якобы, очевидцами, о падении светящегося круглого объекта на южной окраине столицы Среднего Урала, в районе аэропорта Кольцово и "Экспо". Участник Уральской болидной сети Илья Янковский написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что его камера засняла некий объект над Свердловской областью, который полностью сгорел в ночь на понедельник. Позже выяснилось, что "падение метеорита" на южной окраине Екатеринбурга было акцией выставочного центра "Екатеринбург-Экспо".