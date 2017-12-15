РФ и Египет договорились о возобновлении полетов

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Россия и Египет в пятницу в Москве подписали документы для возобновления авиасообщения между странами, прерванного осенью 2015 года, передает корреспондент РИА Новости.

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Речь пока идет о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром. Глава Минтранса РФ Максим Соколов в пятницу сообщал, что они могут начаться в первой половине февраля 2018 года, если не произойдет никаких негативных событий.

"Хочу поблагодарить и поздравить моего коллегу, господина Фатхи и пожелать дальнейших шагов и реализации всех наших планов ", — сообщил Соколов в пятницу на церемонии подписания документа. Со стороны России его подписал министр транспорта РФ, Египта — министр гражданской авиации республики Шериф Фатхи.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.