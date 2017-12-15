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    Россия

    РФ и Египет договорились о возобновлении полетов

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    Речь пока идет о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром. Глава Минтранса РФ Максим Соколов сообщал, что они могут начаться в первой половине февраля 2018 года.
    Шарм эш-Шейх
    RIA News Борис Бабанов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Россия и Египет в пятницу в Москве подписали документы для возобновления авиасообщения между странами, прерванного осенью 2015 года, передает корреспондент РИА Новости.

    Читайте также: Египет официально признал, что причиной крушения А321 на Синае мог быть теракт

    Речь пока идет о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром. Глава Минтранса РФ Максим Соколов в пятницу сообщал, что они могут начаться в первой половине февраля 2018 года, если не произойдет никаких негативных событий.

    "Хочу поблагодарить и поздравить моего коллегу, господина Фатхи и пожелать дальнейших шагов и реализации всех наших планов ", — сообщил Соколов в пятницу на церемонии подписания документа. Со стороны России его подписал министр транспорта РФ, Египта — министр гражданской авиации республики Шериф Фатхи.

    Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.

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