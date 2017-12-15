Минобороны России обвинило Пентагон в обмане

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. После заявлений президента США Дональда Трампа о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии желание Пентагона остаться там до победы над терроризмом выглядит обманом мировой общественности, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майора Игорь Конашенков.

Трамп заявил во вторник, что его страна добилась победы над ИГ в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах.

"Пентагон сознательно обманывает международную и американскую общественность, включая своего главнокомандующего, либо больше никаких оснований и даже формальных предлогов для присутствия американских войск в Сирии не существует", — сказал Конашенков.

В понедельник президент России Владимир Путин приказал начать вывод группировки из Сирии. Выступая на российской базе в Хмеймиме, он заявил, что военнослужащие блестяще выполнили задачу: террористы разгромлены, а Сирия сохранена как суверенное, независимое государство.