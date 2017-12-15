наверх
15.12.201712:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Минобороны России обвинило Пентагон в обмане

    Тема:

    Сирия: США нанесли новый удар (366)

    (обновлено: )1335130
    Согласно заявлению официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, более никаких оснований и даже формальных предлогов для присутствия американских войск в Сирии не существует.
    ВКС РФ покидают авиабазу Хмеймим в Сирии
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. После заявлений президента США Дональда Трампа о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии желание Пентагона остаться там до победы над терроризмом выглядит обманом мировой общественности, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майора Игорь Конашенков.

    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    По итогам пресс-конференции: Путин об Украине, Саакашвили, США и Сирии

    Трамп заявил во вторник, что его страна добилась победы над ИГ в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах.

    "Пентагон сознательно обманывает международную и американскую общественность, включая своего главнокомандующего, либо больше никаких оснований и даже формальных предлогов для присутствия американских войск в Сирии не существует", — сказал Конашенков.

    В понедельник президент России Владимир Путин приказал начать вывод группировки из Сирии. Выступая на российской базе в Хмеймиме, он заявил, что военнослужащие блестяще выполнили задачу: террористы разгромлены, а Сирия сохранена как суверенное, независимое государство.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Европейский квартал в Брюсселе
    Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Пресс-конференция Путина: что по Украине?
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Украина - Польша: мосты почти сожжены
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу