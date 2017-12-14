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    Россия

    В МИД РФ спрогнозировали последствия предоставления Киеву оружия

    Тема:

    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (79)

    (обновлено: )28161
    По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, "накачивание" Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство на новые военные авантюры".
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. "Накачивание" Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство на новые военные авантюры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Флаги Украины и США
    Twitter Администрации президента Украины
    Сенат и СНБ США рекомендуют Трампу направить Украине летальное оружие

    Президент США Дональд Трамп на днях подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год. Бюджет предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что подписанный Трампом оборонный бюджет санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Киева.

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    Также ранее Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине.

    "Совершенно очевидно, что "накачивание" Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство, саботирующее мирное урегулирование противостояния на востоке страны, на новые военные авантюры. В Вашингтоне и Оттаве должны понимать, что силой конфликт в Донбассе, ставший следствием государственного переворота в Киеве, не решить, но вина за гибель людей ляжет и на тех, кто даст в руки убийцам оружие", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

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    В России ранее заявляли, что предоставление Украине вооружения из США "вызовет напряженность".

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