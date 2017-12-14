В МИД РФ спрогнозировали последствия предоставления Киеву оружия

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. "Накачивание" Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство на новые военные авантюры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент США Дональд Трамп на днях подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год. Бюджет предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что подписанный Трампом оборонный бюджет санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Киева.

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Также ранее Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине.

"Совершенно очевидно, что "накачивание" Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство, саботирующее мирное урегулирование противостояния на востоке страны, на новые военные авантюры. В Вашингтоне и Оттаве должны понимать, что силой конфликт в Донбассе, ставший следствием государственного переворота в Киеве, не решить, но вина за гибель людей ляжет и на тех, кто даст в руки убийцам оружие", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

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В России ранее заявляли, что предоставление Украине вооружения из США "вызовет напряженность".