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    Россия

    В Кремле отреагировали на предложение Тиллерсона обсудить Крым

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (235)

    (обновлено: )877151
    По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, тема Крыма "ни коим образом не подлежит какому-либо обсуждению" на переговорах.
    Вид на МИД РФ и Кремль
    RIA News Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Тема Крыма не подлежит обсуждению, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США хотят вернуться к вопросу Крыма, но приоритетной темой для Вашингтона является урегулирование ситуации в Донбассе.

    "Что касается Крыма, то здесь добавить нечего. Эта тема ни коим образом не подлежит какому-либо обсуждению", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Тиллерсона.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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