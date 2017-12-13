В Кремле отреагировали на предложение Тиллерсона обсудить Крым

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Тема Крыма не подлежит обсуждению, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США хотят вернуться к вопросу Крыма, но приоритетной темой для Вашингтона является урегулирование ситуации в Донбассе.

"Что касается Крыма, то здесь добавить нечего. Эта тема ни коим образом не подлежит какому-либо обсуждению", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Тиллерсона.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.