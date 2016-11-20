Фейгин прогнозирует освобождение "одного из крымских заложников"

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Адвокат Марк Фейгин сообщил, что в ближайшие дни российские власти освободят одного из жителей Крыма, арестованного местной властью.
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Об этом Фейгин сообщил на своей странице в Facebook.
"Уже в ближайшую пятницу мы ожидаем освобождения одного из крымских заложников", — написал адвокат.
При этом он не уточнил, о ком именно идет речь.
Напомним, ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что гражданин Украины, предполагаемый сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины, был задержан с гранатой, пистолетом и элементами для изготовления самодельного взрывного устройства в Симферополе.