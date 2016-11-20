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    Россия

    Фейгин прогнозирует освобождение "одного из крымских заложников"

    Тема:

    "Крымские диверсанты" и задержание военных РФ (58)

    (обновлено: )27001
    Фейгин сообщил на своей странице в Facebook, что "уже в ближайшую пятницу мы ожидаем освобождения одного из крымских заложников". При этом он не уточнил, о ком именно идет речь.
    Марк Фейгин
    Facebook Марка Фейгина

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Адвокат Марк Фейгин сообщил, что в ближайшие дни российские власти освободят одного из жителей Крыма, арестованного местной властью. 

    Дональд Трамп
    REUTERS Jim Young
    План Трампа по Крыму и Донбассу. Версия The National Interest

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    Об этом Фейгин сообщил на своей странице в Facebook

    "Уже в ближайшую пятницу мы ожидаем освобождения одного из крымских заложников", — написал адвокат. 

    При этом он не уточнил, о ком именно идет речь.

    Напомним, ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что гражданин Украины, предполагаемый сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины, был задержан с гранатой, пистолетом и элементами для изготовления самодельного взрывного устройства в Симферополе.
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