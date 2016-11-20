Патриарху Кириллу исполнилось 70 лет

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Патриархи Александрийский Феодор II и Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, в день рождения предстоятеля Русской православной церкви, возглавили праздничную Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполняется в воскресенье 70 лет.

В богослужении принимают участие предстоятели и представители всех 15-ти поместных православных церквей, прибывшие в Москву на торжества, посвященные юбилею патриарха Кирилла. В их числе — патриархи Иерусалимский Феофил III, Сербский Ириней и католикос-патриарх всея Грузии Илия II; митрополиты Американский и Канадский Тихон, Польский Савва, Чешских земель и Словакии Ростислав, архиепископы Кипрский Хризостом и Албанский Анастасий; делегации Константинопольской, Антиохийской, Румынской, Элладской и Болгарской церквей.

Также на литургии присутствуют многочисленные представители духовенства Русской православной церкви и прихожане московских храмов, заполнившие главный кафедральный храм столицы.

Воскресное богослужение в храме Христа Спасителя является кульминацией праздничных мероприятий в честь 70-летия патриарха Кирилла, которые проходят в Москве 18-22 ноября.