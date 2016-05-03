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    На Камчатке разбился вертолет, есть жертвы

    (обновлено: )369
    Вертолет упал в районе побережья бухты Русская, в 80-ти километрах от Петропавловска-Камчатского. По факту крушения вертолета проверку проводят ДВСУ на транспорте и камчатская транспортная прокуратура.
    Спасатели МЧС РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мая – РИА Новости Украина. Тела пилота и пассажира обнаружены на месте крушения вертолета "Робинсон-44" на Камчатке, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по Камчатскому краю.

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    "На месте крушения обнаружены тела двух человек. Это пилот и пассажир вертолета. Их тела будут доставлены в Петропавловск-Камчатский", — рассказали в ведомстве.

    Информация о падении частного вертолета "Робинсон-44" поступила в МЧС днем 3 мая. Очевидцы происшествия сообщили, что вертолет упал в районе побережья бухты Русская, в 80-ти километрах от Петропавловска-Камчатского. По предварительной информации, на борту находились два человека. Принадлежность воздушного судна устанавливается. По данным Камчатской региональной поисково-спасательной базы, воздушное судно на вылет не регистрировалось.

    По факту крушения вертолета проверку проводят ДВСУ на транспорте и камчатская транспортная прокуратура.

    В конце апреля вертолет, на борту которого находилось по меньшей мере 15 человек, потерпел крушение недалеко от западного побережья Норвегии.

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