На Камчатке разбился вертолет, есть жертвы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мая – РИА Новости Украина. Тела пилота и пассажира обнаружены на месте крушения вертолета "Робинсон-44" на Камчатке, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по Камчатскому краю.

"На месте крушения обнаружены тела двух человек. Это пилот и пассажир вертолета. Их тела будут доставлены в Петропавловск-Камчатский", — рассказали в ведомстве.

Информация о падении частного вертолета "Робинсон-44" поступила в МЧС днем 3 мая. Очевидцы происшествия сообщили, что вертолет упал в районе побережья бухты Русская, в 80-ти километрах от Петропавловска-Камчатского. По предварительной информации, на борту находились два человека. Принадлежность воздушного судна устанавливается. По данным Камчатской региональной поисково-спасательной базы, воздушное судно на вылет не регистрировалось.

По факту крушения вертолета проверку проводят ДВСУ на транспорте и камчатская транспортная прокуратура.

В конце апреля вертолет, на борту которого находилось по меньшей мере 15 человек, потерпел крушение недалеко от западного побережья Норвегии.