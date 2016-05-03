За сутки более 3 тыс га леса сгорело на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая – РИА Новости Украина. Свыше 3,2 тысячи гектаров леса сгорело за сутки на Дальнем Востоке, в округе продолжают действовать 7 пожаров, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО РФ.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 7 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, возникших в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 27 очагов, 11 из которых в Хабаровском крае, по 6 в Амурской области и Республике Саха (Якутия), 3 в Сахалинской области, 1 в Приморском крае. Общая площадь, пройденная огнем по округу, составила 3237 гектаров. Основная из нее пришлась на Амурскую область (2820 гектаров)", — говорится в сообщении.

По данным департамента, к утру 3 мая ликвидировано 20 возгораний. Остаются действующими 7 пожаров: по 2 в Амурской и Сахалинской областях, 1 в Хабаровском крае. Работы по их тушению продолжаются.

С начала пожароопасного периода текущего года в ДФО возникло 453 лесных пожара на площади 72,9 тысячи гектаров.