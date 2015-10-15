Супруга погибшего журналиста отказалась участвовать в прениях по делу Савченко

ДОНЕЦК (Ростовская область), 15 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Супруга погибшего в Донбассе журналиста Игоря Корнелюка Екатерина отказалась участвовать в прениях по делу гражданки Украины Надежды Савченко, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг по видеоконференцсвязи состоялся допрос потерпевшей Екатерины Корнелюк. В конце допроса суд поинтересовался у нее о том, планирует ли она принимать участие в прениях по делу. "Если это возможно, не хотела бы", — сказала она.

Ранее суд заслушал показания нескольких потерпевших: родственников погибшего звукооператора Антона Волошина и жителей Луганской области, которые попали под обстрел в тот трагический день. Все они отказались от участия в прениях сторон.

На стадии прений потерпевшие могли сообщить суду свое мнение о том, какой приговор следует вынести Савченко и какое наказание ей следует дать.

По мнению следствия, Савченко, являясь офицером Вооруженных сил Украины, 17 июня 2014 года в районе поселка Металлист Луганской области вела наблюдение и корректировку артиллерийского обстрела по участку блокпоста ополченцев самопровозглашенной ЛНР, где, в том числе, находились российские корреспонденты ВГТРК. В результате обстрела двое россиян были убиты.

Кроме того, по данным следствия, не позднее 23 июня 2014 года Савченко незаконно перешла границу Украины и России в районе пункта пропуска "Донецк-Северный", после чего ее задержали. Сама Савченко все обвинения категорически отвергает и заявляет, что ее похитили на территории Украины и насильно вывезли в Россию. В ее защиту неоднократно высказывались многие украинские политики, в том числе президент Петр Порошенко.