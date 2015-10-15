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    Украина должна погасить $3 млрд долга перед РФ, иначе дефолт - Кремль

    Тема:

    Списание госдолга Украины кредиторами (398)

    (обновлено: )142591
    По словам пресс-секретаря президента России, позиция российской стороны по отношению к погашению украинского долга не изменилась: РФ ожидает выплату до конца года.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 15 окт — РИА Новости/Прайм. Москва сохраняет позицию по долгу Украины перед РФ по евробондам на 3 миллиарда долларов: он должен быть возвращен, в противном случае это будет означать дефолт страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Инфографика. Государственный и гарантированный долг Украины
    РИА Новости Украина
    ИНФОГРАФИКА. Государственный и гарантированный долг Украины

    "По долгу никаких изменений в позиции России нет", — сказал Песков в ходе конференц-колла. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин и министр финансов России Антон Силуанов ранее заявляли, что Москва не намерена обсуждать реструктуризацию долга Украины на 3 миллиарда долларов и ждет, что он будет полностью погашен в декабре текущего года.

    "Безусловно, дефолтная ситуация предусматривает определенные процедуры: дефолт есть дефолт", — сказал Песков, отвечая на вопрос о готовности России отстаивать свои интересы в международном суде.

    Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что 75 процентов членов комитета кредиторов проголосовали за реструктуризацию долгов на 8,5 миллиардов долларов и списание трех миллиардов.

    Смотрите также: Инфографика. Сколько на самом деле заплатит Украина за "списание" госдолга

    Кроме того, он заявил, что Украина предлагает России до 29 октября принять условия по реструктуризации и списанию долга на 3 миллиарда долларов, в противном случае правительство готово к судебным тяжбам.

    Глава Минфина Украины Наталия Яресько подтвердила, что Украина планирует выпустить новые облигации для проведения реструктуризации части госдолга в середине ноября

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