Украина должна погасить $3 млрд долга перед РФ, иначе дефолт - Кремль

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости/Прайм. Москва сохраняет позицию по долгу Украины перед РФ по евробондам на 3 миллиарда долларов: он должен быть возвращен, в противном случае это будет означать дефолт страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По долгу никаких изменений в позиции России нет", — сказал Песков в ходе конференц-колла. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин и министр финансов России Антон Силуанов ранее заявляли, что Москва не намерена обсуждать реструктуризацию долга Украины на 3 миллиарда долларов и ждет, что он будет полностью погашен в декабре текущего года.

"Безусловно, дефолтная ситуация предусматривает определенные процедуры: дефолт есть дефолт", — сказал Песков, отвечая на вопрос о готовности России отстаивать свои интересы в международном суде.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что 75 процентов членов комитета кредиторов проголосовали за реструктуризацию долгов на 8,5 миллиардов долларов и списание трех миллиардов.

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Кроме того, он заявил, что Украина предлагает России до 29 октября принять условия по реструктуризации и списанию долга на 3 миллиарда долларов, в противном случае правительство готово к судебным тяжбам.

Глава Минфина Украины Наталия Яресько подтвердила, что Украина планирует выпустить новые облигации для проведения реструктуризации части госдолга в середине ноября