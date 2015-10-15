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    В России горел газопровод вблизи Нового Уренгоя - МЧС РФ

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    Российские спасатели сообщают, что прорыв газопровода произошел в труднодоступном месте. Столб пламени поднимается на высоту около двадцати метров.
    Тушение пожара на газопроводе. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Газопровод горит вблизи Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе, на место выехали спасатели, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

    Взрыв газопровода в Техасе
    crossroadstoday.com
    ВИДЕО. Мощный взрыв на газопроводе в Техасе

    "По предварительным данным, горение газопровода происходит в двух километрах от Нового Уренгоя", — сообщил он.

    Ведомство устанавливает владельца газопровода. На место ЧП выехали спасатели.

    Как уточнили РИА Новости в Уральском региональном центре МЧС, порыв газопровода произошел вблизи поселка Лимбяяха.

    "Факел (столб пламени) высотой около 20 метров, порыв газопровода в труднодоступном месте", — отметил собеседник агентства.

    Позднее пожар был ликвидирован.

    В конце августа взрыв произошел на участке газопровода на юго-востоке Турции. В организации взрыва подозреваются боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, в атаке участвовали 20 боевиков.

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