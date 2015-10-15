В России горел газопровод вблизи Нового Уренгоя - МЧС РФ

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Газопровод горит вблизи Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе, на место выехали спасатели, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
"По предварительным данным, горение газопровода происходит в двух километрах от Нового Уренгоя", — сообщил он.
Ведомство устанавливает владельца газопровода. На место ЧП выехали спасатели.
Как уточнили РИА Новости в Уральском региональном центре МЧС, порыв газопровода произошел вблизи поселка Лимбяяха.
"Факел (столб пламени) высотой около 20 метров, порыв газопровода в труднодоступном месте", — отметил собеседник агентства.
Позднее пожар был ликвидирован.
В конце августа взрыв произошел на участке газопровода на юго-востоке Турции. В организации взрыва подозреваются боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, в атаке участвовали 20 боевиков.