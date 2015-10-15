Россиянка, продававшая ребенка через WhatsApp, получила срок

ВЛАДИВОСТОК, 15 окт — РИА Новости. Жительница Якутии, пытавшаяся продать своего ребенка через мобильное приложение WhatsApp за 1,5 миллиона рублей, осуждена на 3 года условно, сообщает прокуратура российского региона.

Как ранее сообщалось, в июле 2015 года оперативники задержали 27-летнюю женщину при передаче за 1,5 миллиона рублей 5-месячного сына предполагаемым "покупателям".

"Гражданка В. собиралась оформить документы на передачу своего ребенка в приемную семью, но взамен она потребовала денежное вознаграждение, купить ей квартиру в Якутске и погасить кредит в размере 196 тысяч рублей. Однако кандидаты на усыновление отказались это сделать, тогда женщина стала продавать ребенка любым другим желающим и уже составила договор купли-продажи", — говорится в сообщении.

Сунтарский районный суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Ранее подсудимая была лишена родительских прав в отношении своего сына, которого хотела продать.

В начале октября российские СМИ писали, что в Госдуму РФ в ближайшее время внесут законопроект, который предусматривает запрет на использование госслужащими интернет-сервисов Google, Yahoo и WhatsApp. С инициативой выступили глава общественной организации "Защитим Россию" Михаил Марченко и депутат Госдумы, глава юрслужбы КПРФ Вадим Соловьев.