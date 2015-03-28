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    РФ и США совместно создадут новую космическую станцию - Роскосмос

    (обновлено: )46020
    Это будет открытый проект и в нем будут участвовать не только нынешние участники, но и другие страны. Как заявил администратор НАСА Чарлз Болден, часть сегмента этого рынка надо отдать коммерческим компаниям.
    Международная космическая станция
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк

    БАЙКОНУР (Казахстан), 28 мар — РИА Новости. Россия и США намерены совместно создать новую космическую станцию после 2024 года при участии стран-партнеров, заявил на "Байконуре" глава Роскосмоса Игорь Комаров.

    Роскосмос вместе с НАСА намерены работать по программе строительства будущей орбитальной станции. Будем определять ее облик. Это будет открытый проект и в нем будут участвовать не только нынешние участники, этот проект будет открыт для других стран, желающих присоединиться", — сказал Комаров.

    Как заявил в свою очередь администратор НАСА Чарлз Болден, находящийся с рабочей поездкой на космодроме "Байконур", наступит время, когда ресурс МКС подойдет к концу и ее надо будет чем-то заменить.

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    Загружено: 01.03.2015 в 18:37

    "В конечном итоге МКС перестанет функционировать просто потому, что наступит естественный износ конструкции, поэтому вместе с Россией и другими странами мы обсуждаем, в каком направлении двигаться дальше. Мы должны принять то, что мы делаем на МКС. Это очень важно, но технологии развиваются так быстро, что когда-нибудь настанет необходимость строительства новых орбитальных конструкций. И тут у нас есть вместе с Роскосмосом понимание, что часть сегмента этого рынка надо отдать коммерческим компаниям", — заключил Болден.

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