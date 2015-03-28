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    Роскосмос признал наличие проблем с поставкой украинских комплектующих

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    Сейчас есть серьезные проблемы по поставке различных комплектующих для космической инфраструктуры и ракетоносителей из Украины, заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров.
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    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    БАЙКОНУР (Казахстан), 28 мар — РИА Новости. Серьезные проблемы по поставке комплектующих в РФ для космической отрасли из Украины сохраняются, заявил в субботу на космодроме "Байконур" глава Роскосмоса Игорь Комаров, выразив надежду, что ситуация изменится в лучшую сторону.

    "Действительно, сейчас есть серьезные проблемы по поставке различных комплектующих для космической инфраструктуры и ракетоносителей из Украины. Я очень надеюсь, что те проблемы, которые возникли, путем совместных усилий наших стран будут преодолены. И во многом это зависит от ситуации у наших украинских партнеров", — сказал Комаров.

    Ранее сообщалось, что Роскосмос заменит украинские "Зениты" российскими ракетами "Ангара".

    Также заявлялось, что Роскосмос не будет поставлять ракетные двигатели украинскому заводу "Южмаш".

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