РФ способна наладить собственное производство аналога "Мистралей" - ТВ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россия способна наладить собственное производство аналога французских вертолетоносцев "Мистраль", сказал министр промышленности РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".

"Военную доктрину это не поменяет. Но обидно то, что под это готовилась инфраструктура. Если будет задача построить аналогичные корабли, то мы это сделаем, поскольку это была (международная — ред.) кооперация: начинка, система управления, была российская", — сказал Мантуров.

Ранее президент российской государственной Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что ОСК не понесет серьезных убытков от возможного срыва контракта по вертолетоносцам "Мистраль". Стоимость контракта — 1,2 миллиарда евро. Первое судно — "Владивосток" — должно было поступить на вооружение российского флота в 2014 году, второе — "Севастополь" — в 2015 году. Против поставки кораблей выступили США. В свою очередь во французской госкомпании DCNS уверяли, что санкции США не могут помешать строительству и передаче "Мистралей".

Между тем в минувшую среду Франция в очередной раз пригрозила России приостановить поставку вертолетоносцев типа "Мистраль", связав свое решение с кризисом в Украине, в котором, по заявлениям французской стороны, Москва принимает непосредственное участие. Позже представитель Елисейского дворца пояснил РИА Новости, что поставка корабля юридически не приостановлена: президент Франсуа Олланд лишь обозначил свою политическую позицию, согласно которой он не одобрит передачу судна в ноябре, если ситуация в Украине не улучшится.

Позднее Олланд заявил, что примет решение о передаче России первого вертолетоносца типа "Мистраль" в конце октября. По его словам, условиями для поставки корабля являются реальное прекращение огня в Украине, а также наличие договора о политическом урегулировании кризиса. Президент Франции также подчеркнул, что принятые ЕС санкции никогда не препятствовали поставке России "Мистраля".