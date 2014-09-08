Турецкие авиаинспекторы проверят небо над Россией - НЦУЯО

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Турецкая наблюдательная миссия проведет в понедельник наблюдательный полет в воздушном пространстве над Россией в рамках Договора по открытому небу, сообщил журналистам врио начальника национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Забелло.

"В период с 8 по 12 сентября в рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия Турции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на турецком самолете наблюдения СN-235", — сказал он.

Читайте также: Миссия США и Норвегии проинспектирует небо над Россией

В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения СН-235 не оснащен каким-либо вооружением. СН-235 и установленные на нем аэрофотоаппараты прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором.

Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки. Его цель — укрепление взаимопонимания и доверия. Всем участникам предоставляется возможность открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность. Сейчас участниками договора "Открытое небо" являются 34 государства. Россия ратифицировала соглашение 26 мая 2001 года.