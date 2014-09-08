Медведев признал, что разворот России в Азию уже назрел

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Разворот России в сторону АТР назрел не из-за санкций, а из-за необходимости диверсифицировать товарные потоки, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он также подчеркнул, что не видит возможности возникновения зависимости от Китая в связи с такой переориентацией.

"Торговый оборот России с Китаем сейчас около 100 миллиардов, а с Европой — 450 миллиардов. Это практически половина торгового оборота России. Очевидно, что мы должны активно присутствовать в АТР", — сказал премьер в интервью газете "Ведомости".

"Торговать, получать инвестиции, работать с Китаем, с Индией, с Вьетнамом, с другими крупными и не очень игроками АТР. Поэтому этот разворот в принципе назрел. И вовсе не из-за санкций и обострения политической ситуации, а потому, что мы должны были диверсифицировать все товарные потоки", — сказал Медведев. Это, по его словам, "помогает развитию Сибири, Дальнего Востока".

"Я не вижу здесь особых проблем, если мы сами будем принимать верные разумные решения", — ответил он на вопрос о том, не попадет ли России в зависимость от Китая в связи с тем, что страна все больше переориентируется на Азию, в частности, на Китай.

"Китай является крупнейшим торговым партнером Соединенных Штатов Америки. Там по этому поводу тоже идут споры, но, тем не менее, никто не ставит под сомнение независимость Соединенных Штатов", — добавил Медведев.

Ранее премьер-министр РФ заявил, что не исключает, что санкции Запада могут пойти России на пользу. В то же время, по мнению первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, Запад своими санкциями способствует сближению РФ и стран Азии.