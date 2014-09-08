Худсоветы могут ввести на федеральных телеканалах России

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Депутат российской Госдумы Вадим Соловьев (КПРФ) направил обращение министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой подумать над введением художественных советов на федеральных российских телеканалах, пишет газета "Известия" со ссылкой на слова Соловьева.

В настоящее время художественные советы как совещательный орган существуют в некоторых российских театрах. Худсовет, формирующий репертуарную политику городских театров Санкт-Петербурга, был образован в 2012 году. В марте 2013 года столичный Большой театр объявил о возобновлении работы худсовета балетной труппы.

Соловьев рассказал газете, что в настоящее время в Госдуму поступает множество обращений от граждан, недовольных работой государственных телеканалов. Поэтому депутат обратился к Мединскому с просьбой проанализировать контент каналов, его просветительскую пользу, а также оценить объем присутствия на телевидении ненормативной лексики и жестокости.

"Мы просим Минкультуры рассмотреть целесообразность воссоздания худсоветов, которые смогут сделать вещание ТВ более ответственным и полезным для общества", — заявил Соловьев газете.

Новое подразделение на телевидении, как уточняют "Известия", должно будет следить за соблюдением морально-этических норм в эфире, оценивать целесообразность показа тех или иных информационных и развлекательных программ, качество и общественную "полезность" видеоконтента. Однако депутат выразил опасения, что советы могут превратиться в "цензурный комитет". Чтобы не допустить такого поворота событий, по мнению Соловьева, туда должны войти специалисты в области искусства и телевидения, представители СМИ, а также общественные активисты из родительских организаций. "Разумеется, оценочная деятельность таких комиссий должна носить рекомендательный, а не обязательный характер", — добавил депутат.

Инициатива депутата также основывается на исследованиях, проведенных Центром политической информации, уточняет издание. Данные центра показали, что нынешний формат подачи информации на российских телеканалах из-за скандалов, сенсаций и развлекательной подачи информации "не соответствует национальным интересам России". В КПРФ готовы разработать поправки в закон "О СМИ", если Минкультуры поддержит идею возрождения худсоветов, также отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ возмущены "антироссийским" контентом украинского "Яндекса".