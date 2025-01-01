Политика конфиденциальности

Редакция uacasinos.com с уважением относится к правам частной жизни людей. Общий регламент о защите данных (GDPR) регулирует использование пользователями файлов cookie и других подобных технологий для хранения данных и доступа к данным, хранящимся на устройствах людей, посещающих наш сайт.

ЧТО ТАКОЕ ФАЙЛЫ COOKIE?

Файлы cookie – это небольшие текстовые файлы, которые загружаются на устройство пользователя (компьютер, планшет или телефон), когда пользователь посещает определенный веб-сайт. Файлы cookie обычно содержат следующую информацию: имя сервера, с которого был загружен файл cookie, срок действия и номер файла cookie (обычно это случайно сгенерированный уникальный номер). Сами по себе файлы cookie не содержат и не предназначены для сбора какой-либо информации, а их хранение полностью находится под контролем браузера пользователя.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ФАЙЛЫ COOKIE?

Файлы cookie в первую очередь используются для улучшения пользовательского опыта. Использование файлов cookie облегчает и ускоряет обмен информацией между пользователем и сайтом, поскольку сайт “запоминает” предпочтения пользователя для данной сессии (сессионные файлы cookie) или на более длительный период (постоянные файлы cookie).

Веб-сайт может использовать собственные файлы cookie (файлы cookie первого уровня) или файлы cookie других веб-сайтов или сервисов, которые отображают свои данные на странице, которую просматривает пользователь (дополнительные файлы cookie), например, Facebook.

НАСТРОЙКА ФАЙЛОВ COOKIE

Пользователь может ограничить или отключить функцию хранения файлов cookie в любое время, изменив настройки файлов cookie в своем браузере: