Party Casino
PartyCasino — новое имя на рынке азартных игр Украины, которое уверенно заявило о себе в конце 2024 года. Запуск казино стал возможен благодаря лицензии № 447 от 19 сентября 2024 года, полученной Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей. Срок действия лицензии составляет пять лет. Владельцем и оператором проекта выступает ООО «ПАТИ ПЛЕНЕТ».
Казино уже привлекло внимание азартных игроков благодаря широкому выбору игр и высокому среднему проценту возврата игрокам (RTP), и множеству выгодных бонусов. Сочетание лицензированной деятельности, современного интерфейса и богатого игрового опыта делает Party Casino перспективным выбором для любителей азартных развлечений в Украине.
Официальный сайт казино Party casino
Официальный сайт казино PartyCasino — это современная и простая платформа, разработанная для комфортной и увлекательной игры. Современный дизайн сочетает стильную графику с интуитивной навигацией, что позволяет игрокам быстро ориентироваться на платформе.
Понятная структура разделов помогает мгновенно переходить к слотам, живому казино, бонусам и акциям. Каждая категория сопровождается ясными описаниями и удобными фильтрами, позволяющими сортировать игры по жанру, популярности или провайдеру. Это удобно для игроков, которые ценят время и хотят сразу приступить к игре.
Регистрация, пополнение счета и участие в акциях занимают считанные минуты благодаря простым и четким инструкциям на каждом шаге. Сайт также адаптирован для мобильных устройств, что позволяет наслаждаться любимыми играми в любое время и в любом месте.
Бонусы Party casino
Новое Party casino предлагает своим пользователям ряд привлекательных бонусов, которые делают игру еще более увлекательной и выгодной. В поисках идеальной игровой платформы, игроки часто обращают внимание на бонусные предложения, и Пати казино не оставляет их равнодушными. Будь то бонусы на первый депозит, бесплатные спины или эксклюзивные предложения для постоянных пользователей. Рассмотрим, какие именно бонусы доступны на платформе.
Приветственный пакет бонусов
В приветственном PartyCasino bonus для новых игроков предусмотрены выгодные предложения, которые активируются при внесении первых 5 депозитов. Каждый депозит предоставляет определенный бонус, который помогает увеличить ваш депозит. Чтобы получить бонусы, достаточно внести минимальный депозит и выполнить условия вейджера для каждого из них.
Бонус активируется автоматически при внесении депозита.
|Депозит
|Сумма депозита
|Бонус
|Вейджер
|Бесплатные спины
|Вейджер для FS
|Первый депозит
|100 грн
|150%
|x30
|50
|x30
|Второй депозит
|100 грн
|125%
|x30
|50
|x30
|Третий депозит
|100 грн
|125%
|x30
|50
|x30
|Четвертый депозит
|100 грн
|150%
|x30
|75
|x30
|Пятый депозит
|1000 грн
|175%
|x30
|75
|x30
Легкий понедельник
Бонус “Легкий понеділок” — это отличная возможность продолжить развлекаться после выходных, активировав бонус, который действует только в понедельник. Чтобы активировать бонус, необходимо внести депозит в размере 500 грн хотя бы один раз.
После активации бонуса вы получите: 50% бонус на депозит + 25 бесплатных спинов по 10 грн в игре Sun of Egypt 3.
Условия бонуса:
- Максимальный бонус — 15 000 грн.
- Максимальная выплата — x3 от депозита (например, если вы внесли 500 грн, максимальная выплата составит 1500 грн).
- Вейджер (x30) — для отыгрыша бонуса, который необходимо выполнить в играх из раздела ВЕЙДЖЕР.
- Бонус можно активировать только один раз в неделю.
Слот недели в казино Party
PartyCasino bonus “Слот тижня” — это возможность получить дополнительные Party casino free spins для игры в популярном слоте недели. Каждый понедельник начинается новая неделя с новыми шансами и подарками для игроков, и с этим бонусом вы можете начать неделю с захватывающих бесплатных спинов в игре Sweet Bonanza.
Для участия необходимо внести депозит в размере 100 грн один раз, чтобы активировать бонус.
После активации бонуса вы получите 25 бесплатных спинов по 5 грн в игре Sweet Bonanza.
Условия бонуса:
- Максимальная выплата — x3 от депозита (например, если вы внесли 100 грн, максимальная выплата составит 300 грн).
- Вейджер для фриспинов – x30.
- Бонус можно активировать только один раз в неделю.
Пятничная Сотка в онлайн казино Party
Бонус “П’ятнична Сотка” — это акция, которая позволяет начать выходные с дополнительными бонусами. Каждый игрок, пополнивший счет в пятницу, может получить 100% бонус на депозит, чтобы еще больше насладиться игровым процессом.
Для этого необходимо внести депозит в размере 100 грн или больше в пятницу до 23:59. После чего получите 100% бонус на депозит, который добавляется на ваш бонусный баланс.
Условия бонуса:
- Максимальная сумма бонуса — 3 000 грн.
- Вейджер – х30.
- Максимальная выплата — x3 от суммы бонуса (например, если бонус составил 1 000 грн, максимальная выплата составит 3 000 грн).
- Бонус можно активировать только один раз в неделю.
Бонус за друга
Бонус за приведение друга можно получить с помощью реферальной программы казино. Для того чтобы получить бонус, необходимо:
- Поделиться своим уникальным реферальным линком с друзьями.
- Зарегистрироваться и сделать депозит. Чтобы получить бонус, нужно пройти быструю верификацию, сделать депозит от 100 грн и сделать ставку от 50 грн в любом слоте.
За каждого друга, который зарегистрируется по вашей ссылке и сделает депозит, Пати казино пополнит ваш счет на 50 грн. Вы будете получать 3% от суммы ставок друга на постоянной основе.