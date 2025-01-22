Party Casino

PartyCasino — новое имя на рынке азартных игр Украины, которое уверенно заявило о себе в конце 2024 года. Запуск казино стал возможен благодаря лицензии № 447 от 19 сентября 2024 года, полученной Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей. Срок действия лицензии составляет пять лет. Владельцем и оператором проекта выступает ООО «ПАТИ ПЛЕНЕТ».

Казино уже привлекло внимание азартных игроков благодаря широкому выбору игр и высокому среднему проценту возврата игрокам (RTP), и множеству выгодных бонусов. Сочетание лицензированной деятельности, современного интерфейса и богатого игрового опыта делает Party Casino перспективным выбором для любителей азартных развлечений в Украине.

Сайт https://partycasino.ua/ Название Party Casino Поддержка Yes Языки Украинский, Английский Способы оплаты Visa, Mastercard, ApplePay, Google Pay Вывод средств Visa, Mastercard Провайдеры Amusnet, Evolution, Endorphina, NetGame, Vivogaming, Betsoft, Blueprint, TripleCherry, OneTouch, KAGaming, NetEnt, Amigo Gaming, Apparat, Push Gaming, BGaming Более Меньше Валюта UAH Лицензия КРАИЛ

Официальный сайт казино Party casino

Официальный сайт казино PartyCasino — это современная и простая платформа, разработанная для комфортной и увлекательной игры. Современный дизайн сочетает стильную графику с интуитивной навигацией, что позволяет игрокам быстро ориентироваться на платформе.

Понятная структура разделов помогает мгновенно переходить к слотам, живому казино, бонусам и акциям. Каждая категория сопровождается ясными описаниями и удобными фильтрами, позволяющими сортировать игры по жанру, популярности или провайдеру. Это удобно для игроков, которые ценят время и хотят сразу приступить к игре.

Регистрация, пополнение счета и участие в акциях занимают считанные минуты благодаря простым и четким инструкциям на каждом шаге. Сайт также адаптирован для мобильных устройств, что позволяет наслаждаться любимыми играми в любое время и в любом месте.

Бонусы Party casino

Новое Party casino предлагает своим пользователям ряд привлекательных бонусов, которые делают игру еще более увлекательной и выгодной. В поисках идеальной игровой платформы, игроки часто обращают внимание на бонусные предложения, и Пати казино не оставляет их равнодушными. Будь то бонусы на первый депозит, бесплатные спины или эксклюзивные предложения для постоянных пользователей. Рассмотрим, какие именно бонусы доступны на платформе.

Приветственный пакет бонусов

В приветственном PartyCasino bonus для новых игроков предусмотрены выгодные предложения, которые активируются при внесении первых 5 депозитов. Каждый депозит предоставляет определенный бонус, который помогает увеличить ваш депозит. Чтобы получить бонусы, достаточно внести минимальный депозит и выполнить условия вейджера для каждого из них.

Бонус активируется автоматически при внесении депозита.

Депозит Сумма депозита Бонус Вейджер Бесплатные спины Вейджер для FS Первый депозит 100 грн 150% x30 50 x30 Второй депозит 100 грн 125% x30 50 x30 Третий депозит 100 грн 125% x30 50 x30 Четвертый депозит 100 грн 150% x30 75 x30 Пятый депозит 1000 грн 175% x30 75 x30

Легкий понедельник

Бонус “Легкий понеділок” — это отличная возможность продолжить развлекаться после выходных, активировав бонус, который действует только в понедельник. Чтобы активировать бонус, необходимо внести депозит в размере 500 грн хотя бы один раз.

После активации бонуса вы получите: 50% бонус на депозит + 25 бесплатных спинов по 10 грн в игре Sun of Egypt 3.

Условия бонуса:

Максимальный бонус — 15 000 грн.

Максимальная выплата — x3 от депозита (например, если вы внесли 500 грн, максимальная выплата составит 1500 грн).

Вейджер (x30) — для отыгрыша бонуса, который необходимо выполнить в играх из раздела ВЕЙДЖЕР.

Бонус можно активировать только один раз в неделю.

Слот недели в казино Party

PartyCasino bonus “Слот тижня” — это возможность получить дополнительные Party casino free spins для игры в популярном слоте недели. Каждый понедельник начинается новая неделя с новыми шансами и подарками для игроков, и с этим бонусом вы можете начать неделю с захватывающих бесплатных спинов в игре Sweet Bonanza.

Для участия необходимо внести депозит в размере 100 грн один раз, чтобы активировать бонус.

После активации бонуса вы получите 25 бесплатных спинов по 5 грн в игре Sweet Bonanza.

Условия бонуса:

Максимальная выплата — x3 от депозита (например, если вы внесли 100 грн, максимальная выплата составит 300 грн).

Вейджер для фриспинов – x30.

Бонус можно активировать только один раз в неделю.

Пятничная Сотка в онлайн казино Party

Бонус “П’ятнична Сотка” — это акция, которая позволяет начать выходные с дополнительными бонусами. Каждый игрок, пополнивший счет в пятницу, может получить 100% бонус на депозит, чтобы еще больше насладиться игровым процессом.

Для этого необходимо внести депозит в размере 100 грн или больше в пятницу до 23:59. После чего получите 100% бонус на депозит, который добавляется на ваш бонусный баланс.

Условия бонуса:

Максимальная сумма бонуса — 3 000 грн.

Вейджер – х30.

Максимальная выплата — x3 от суммы бонуса (например, если бонус составил 1 000 грн, максимальная выплата составит 3 000 грн).

Бонус можно активировать только один раз в неделю.

Бонус за друга

Бонус за приведение друга можно получить с помощью реферальной программы казино. Для того чтобы получить бонус, необходимо:

Поделиться своим уникальным реферальным линком с друзьями. Зарегистрироваться и сделать депозит. Чтобы получить бонус, нужно пройти быструю верификацию, сделать депозит от 100 грн и сделать ставку от 50 грн в любом слоте.

За каждого друга, который зарегистрируется по вашей ссылке и сделает депозит, Пати казино пополнит ваш счет на 50 грн. Вы будете получать 3% от суммы ставок друга на постоянной основе.