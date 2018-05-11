Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 11 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели мая 2018 года.
— Что показал День Победы на Украине. Осада "Интера".
— Предвыборные рейтинги — второй тур и второй срок.
— Активная неделя Порошенко — в стране и за рубежом. О чем есть повод задуматься?
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Михаил Погребинский, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики
Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
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