Пресс-конференция: май. Потяжелевшие платежки и частичная отмена субсидий. Онлайн

В пятницу, 4 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Май. Потяжелевшие платежки и частичная отмена субсидий".

В мае произведут перерасчет субсидий на следующий отопительный сезон. В апреле скидка предоставлялась с учетом доходов за первую половину 2017 года. В мае органы соцзащиты примут во внимание доходы граждан, полученные в третьем и четвертом кварталах 2017 года. Однако, число тех, кто получает субсидии, может сократиться. Это связано с ростом минималки и повышением пенсии (новые доходы уже не вписываются в формулу для получения скидки), и с массовыми проверками доходов украинцев. Понять, будет ли субсидия, можно, просчитав совокупный ежемесячный доход семьи за вторую половину 2017 года — с 1 июля по 31 декабря. Например, если среднемесячный доход семьи из троих человек — 18 тысяч гривен, средний доход одного члена семьи — 6000 гривен. По формуле: 6000/2х1684 (прожиточный минимум для работоспособных граждан в 2017 году)х15% = 26,7%. Это 4806 гривен от среднемесячного дохода семьи. Если этой суммы хватит на оплату коммуналки в пределах нормативов, то семья субсидию потеряет. При этом в Министерстве социальной политики говорят, что точные данные о том, сколько семей получат субсидии, будут не раньше июня 2018 года. Также Кабмин постановил, что при назначении субсидии будут учитывать материальное положение семьи. Если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет — кроме мопеда и авто, субсидию не будут назначать. Доходы от аренды имущества теперь необходимо будет также указывать в декларации о доходах — в новой графе "другие доходы".

С мая в Украине вступают в силу основные нормы закона о ЖКХ, который был принят в ноябре 2017 года. Отдельные его нормы вступят в силу с 2019 года (например, пеня за просрочку платежа в размере 0,01 процента за каждый день), но некоторые уже в мае с.г. Например, общая плата за коммунальную услугу будет состоять из платы за абонентское обслуживание, обслуживание внутридомовых систем и платы за услугу. Как отмечают эксперты, плата за обслуживание не подлежит госрегулированию, т.е. ее могут устанавливать поставщики по своему усмотрению. Считать платежки начнут не по квартирным счетчикам, а по домовым. Также поставщики коммунальных услуг, предупредив должников за 30 дней, смогут лишать услуг тех, у кого есть задолженность.

Эксперты пресс-конференции:

Тарас Галайда, ведущий аналитик ОО "Публичный аудит"

Максим Котенко, эксперт ОО "Публичный аудит"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 04 мая в 13.00

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