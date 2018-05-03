Лошадь. Сельскохозяйственное животное, спорт или бизнес - пресс-конференция

В четверг, 3 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Лошадь. Сельскохозяйственное животное, спорт или бизнес".

В советские времена в Украине действовало множество конных заводов, развивался конный спорт, проводились скачки. Фермы выращивали лошадей, государство занималось их продажей. На начало 1991 г. в Украине насчитывалось 754 000 голов лошадей, работало 11 государственных конных заводов, 132 племфермы, 4 ипподрома. К сожалению, отмечают специалисты, за последние годы прослеживается четкая динамика уменьшения племенного конского поголовья. Сегодня почти все заводы закрылись. Украинскую верховую перестали ценить как породу, хотя она выращивалась не одно десятилетие и имела достаточный спрос.

Инициативная группа зоозащитников, видя сложившуюся ситуацию в сфере защиты лошадей и регулирования поголовья, решила создать Благотворительный фонд защиты лошадей. Фонд оказывает помощь животным, которым требуется срочная ветеринарная помощь, а также грозит гибель или убой. Немало печальных историй связано с безответственностью человека: он не знает, как вести себя с лошадью, она становится неуправляемой. Плохо это заканчивается в первую очередь именно для животного, его ожидает или жестокое переобучение, или мясоперерабатывающий завод. Также экологи утверждают, что для сохранения лошади как вида, ее необходимо вывести из категории "сельскохозяйственное животное".

Сроки окупаемости этого бизнеса достаточно продолжительные, поэтому не каждый предприниматель рискнет вложить деньги в столь долгоокупаемый проект. Но если грамотно реализовать идею, то можно достаточно хорошо заработать и окупить все вложения. Наиболее прибыльным направлением конного бизнеса является покупка молодых лошадей с последующей продажей или участием в турнирах.

При этом конный спорт может принести немалые дивиденды в госбюджет. Запрет на проведение официального тотализатора на скачках лишает отрасль коневодства и госбюджет дополнительных поступлений. Во всем мире, за счет прибыли от тотализатора, развивается скаковое и рысистое коневодство, финансируются конезаводы, спецлаборатории, конноспортивные школы и т.д. Во Франции, одной из стран-лидеров в сфере коневодства, функционируют более двухсот ипподромов, отрасль приносит в бюджет страны около 12-14 млрд евро в год.

Эксперты пресс-конференции:

Ольга Целинская, юрист ОО "Общественный совет зоозащитников Одессы"

Наталия Журбина, эксперт по содержанию и психологии лошадей

Даниил Юрченко, юрист, лидер инициативной группы "ZOOправо"

Анна Бураго, президент Ассоциации иппотерапевтов Украины, юрист, психолог

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 03 мая в 13.00

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