Наиболее важные аспекты европейской политики в фактах и цифрах - пресс-конференция

В среду, 2 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Наиболее важные аспекты европейской политики в фактах и цифрах".

Французский лидер Эммануэль Макрон в рамках своего визита в Вашингтон заявил, что зарождение нового мирового порядка бросает вызов Европе и США, необходимо вместе ответить на эту угрозу. Он подчеркнул, что в данной ситуации странам нужно "продемонстрировать, что демократия является лучшим ответом на возникающие вопросы и сомнения". В конце апреля в Вашингтон приезжала Ангела Меркель, которая на встрече с президентом США представляла не только Германию, но и весь Европейский союз. Ее отношения с Трампом далеки от отношений последнего с президентом Франции, но именно Меркель будет играть ключевую роль в вопросах отношений США и ЕС, полагают эксперты. Меркель обсудила с Трампом как политические, так и ключевые экономические вопросы. Германия — чемпион по экспорту, только за прошлый год из Германии в США было поставлено товаров на 111 млрд евро, в то время как объем поставок из США в Германию составил только €61 млрд. При этом, политологи убеждены, что европейская команда М&М преследует единые цели: речь идет о спасении ядерной сделки с Ираном и недопущении штрафных пошлин на сталь и алюминий из ЕС.

Следственная группа, созданная Парламентской ассамблеей Совета Европы, подтвердила внешние воздействия на документы и решения ПАСЕ, а также системную деятельность отдельных депутатов вопреки этическим стандартам. Главные обвинения касаются подкупа со стороны Азербайджана, но члены следственной группы отмечают, что проблемы не ограничиваются одной страной. Как сообщалось, обвинения в коррупции в ПАСЕ звучат еще с 2012 года, когда были обнародованы подтверждения о системном подкупе депутатов.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт будет блокировать процесс вступления Украины в НАТО, "пока Киев не восстановит права национальных меньшинств". Венгрия в третий раз заблокировала заседание комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел. Напряженность в отношениях между странами возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на других языках. В правительствах некоторых стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В отношениях Киева и Варшавы в последнее время царит напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации ОУН-УПА, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Ситуация находится в тупике, считают эксперты, выход из которого не выгоден ни Киеву, ни Варшаве.

Эксперты пресс-конференции:

Владимир Воля, политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

Алексей Якубин, политолог,кандидат политических наук

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 02 мая в 13.00

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