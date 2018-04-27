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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

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    В пятницу, 27 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 27 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение последней недели апреля 2018 года.

    — Церковный вопрос — интрига сохраняется? Внутренний и международный аспект.

    — Газовый транзит: сохранить нельзя ликвидировать. Украина и Евросоюз расставляют запятые.

    — Заседание комиссии Украина — НАТО в Брюсселе не состоится: венгерский след.

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"

    Олег Волошин, международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины

    Алексей Якубин, политолог,кандидат политических наук

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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