Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 27 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение последней недели апреля 2018 года.
— Церковный вопрос — интрига сохраняется? Внутренний и международный аспект.
— Газовый транзит: сохранить нельзя ликвидировать. Украина и Евросоюз расставляют запятые.
— Заседание комиссии Украина — НАТО в Брюсселе не состоится: венгерский след.
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"
Олег Волошин, международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины
Алексей Якубин, политолог,кандидат политических наук
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