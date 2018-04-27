Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 27 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение последней недели апреля 2018 года.

— Церковный вопрос — интрига сохраняется? Внутренний и международный аспект.

— Газовый транзит: сохранить нельзя ликвидировать. Украина и Евросоюз расставляют запятые.

— Заседание комиссии Украина — НАТО в Брюсселе не состоится: венгерский след.

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"

Олег Волошин, международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины

Алексей Якубин, политолог,кандидат политических наук

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