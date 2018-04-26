Видеомост Киев-Минск: годовщина аварии на ЧАЭС

В четверг, 26 апреля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится видеомост Киев-Минск на тему "Годовщина аварии на ЧАЭС".

26 апреля мир вспоминает одну из самых известных техногенных катастроф — аварию на Чернобыльской АЭС. Украина и Беларусь более остальных республик бывшего СССР пострадали от последствий взрыва на четвертом энергоблоке.

Эта катастрофа унесла жизни нескольких сотен человек и сделала инвалидами тысячи. Чернобыльская АЭС, расположенная чуть более чем в 100 км от Киева, остается одним из самых опасных мест в мире. Специалисты утверждают, что последствия аварии продолжают негативно влиять на людей и экологию. Уровень загрязнения цезием-137 и стронцием-90 несколько упал, но концентрация изотопов все еще сохраняется, особенно в лесных массивах.

Экспертов и общественность также тревожит новая проблема — окончание проектных эксплуатационных сроков украинских АЭС: 11 из 15 блоков АЭС отработали более 30 лет, а за постсоветские годы в эксплуатацию было введено всего три блока (притом начинали строиться они еще в советскую эпоху). Эксперты Украины и Беларуси обсудят работу по ликвидации последствий аварии, развитие сотрудничества в области радиационной безопасности.

Участники видеомоста:

Киев:

Георгий Копчинский, экс-глава Госатома Украины

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Минск:

Станислав Крепский, заместитель руководителя общественной организации "Щит Чернобыля"

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