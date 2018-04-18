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    Пресс-Центр

    Новый проект IT-обучения. Есть шанс войти в число лучших ВУЗов Европы - пресс-конференция

    (обновлено: )27611
    В среду, 18 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) проходит пресс-конференция на тему "Новый проект IT-обучения. Есть шанс войти в число лучших ВУЗов Европы".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В среду, 18 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) проходит пресс-конференция на тему "Новый проект IT-обучения. Есть шанс войти в число лучших ВУЗов Европы".

    Wireless Ukraine — Ассоциация участников рынка беспроводных сетей передачи данных, Таврический университет — государственный вуз высшего уровня аккредитации и Учебный центр i-Klass представят новый совместный проект IT-обучения. Авторы проекта подчеркивают, что стратегической целью на ближайшие 10 лет является стремление построить новую инновационную систему высшего образования и войти в число лучших университетов Европы и мира. Стратегия определяется и поддерживается экспертным советом, в который входят специалисты из международных компаний.

    Совместный проект трех организаций также поддержали ведущие мировые IT —компании — члены общественной организации Wireless Ukraine. В Ассоциации, куда входят более 70 профильных государственных и коммерческих организаций, генерируют и поддерживают подобные проекты. Этот опыт важен как для развития системы IT —образования Украины, так и для крупных современных компаний.

    20 апреля на Дне открытых дверей университета Ассоциация Wireless Ukraine, Таврический университет и i-Klass официально представят новый совместный проект IT-обучения.

    Эксперты пресс-конференции:

    Олег Соболев, Председатель правления Ассоциации Wireless Ukraine

    Игорь Паламарчук, генеральный директор учебного центра i-Klass

    Дмитрий Грязнов, член правления Ассоциации Wireless Ukraine, глава представительства Dell EMC в Украине, действительный член Украинской Академии Наук

    Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 18 апреля в 13.00

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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