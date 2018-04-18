Новый проект IT-обучения. Есть шанс войти в число лучших ВУЗов Европы - пресс-конференция

В среду, 18 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) проходит пресс-конференция на тему "Новый проект IT-обучения. Есть шанс войти в число лучших ВУЗов Европы".

Wireless Ukraine — Ассоциация участников рынка беспроводных сетей передачи данных, Таврический университет — государственный вуз высшего уровня аккредитации и Учебный центр i-Klass представят новый совместный проект IT-обучения. Авторы проекта подчеркивают, что стратегической целью на ближайшие 10 лет является стремление построить новую инновационную систему высшего образования и войти в число лучших университетов Европы и мира. Стратегия определяется и поддерживается экспертным советом, в который входят специалисты из международных компаний.

Совместный проект трех организаций также поддержали ведущие мировые IT —компании — члены общественной организации Wireless Ukraine. В Ассоциации, куда входят более 70 профильных государственных и коммерческих организаций, генерируют и поддерживают подобные проекты. Этот опыт важен как для развития системы IT —образования Украины, так и для крупных современных компаний.

20 апреля на Дне открытых дверей университета Ассоциация Wireless Ukraine, Таврический университет и i-Klass официально представят новый совместный проект IT-обучения.

Эксперты пресс-конференции:

Олег Соболев, Председатель правления Ассоциации Wireless Ukraine

Игорь Паламарчук, генеральный директор учебного центра i-Klass

Дмитрий Грязнов, член правления Ассоциации Wireless Ukraine, глава представительства Dell EMC в Украине, действительный член Украинской Академии Наук

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 18 апреля в 13.00

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