МВФ - Украина. Последний транш: почему это так больно - пресс-конференция

Во вторник, 17 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "МВФ — Украина. Последний транш: почему это так больно".

Недавно глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что приведение Украиной цен на газ для населения в соответствие с его рыночной стоимостью и создание Антикоррупционного суда остаются условиями дальнейшего пересмотра кредитной программы фонда. Он также сообщил, что МВФ закончит четвертый пересмотр программы кредитования Украины к маю, если Киев продемонстрирует прогресс в реформах. Однако, полагают эксперты, транш МВФ в размере $1 млрд, выданный прошлой весной, станет последним в рамках подписанной программы сотрудничества с Фондом в 2015 году.

До ближайших выборов не будет запущена работа антикоррупционного суда. Принятый в первом чтении президентский закон о Высшем антикоррупционном суде был раскритикован международными институциями, поскольку в нем предусмотрено решающее влияние президентской ветви власти на назначение судей. Премьер-министр Владимир Гройсман отказался повышать тарифы на природный газ для населения, что также было одним из условий продолжения кредитования Киева. Долги в системе ЖКХ достигли 40 млрд гривен — дальнейший рост тарифов на газ может грозить развалом систем жизнеобеспечения. Киев так и не выполнил требования западных игроков относительно отмены обязательного электронного декларирования доходов активистов-антикоррупционеров. Вопрос отмены е-деклараций для указанной категории лиц не привязан к "маякам" (условиям) МВФ, но ключевое влияние на решения МВФ имеет Вашингтон.

Эксперты также отмечают, что власть не ставит под сомнение, нужно ли Украине, в принципе, сотрудничество с МВФ и в какой степени сотрудничество с этой организацией отвечает национальным интересам государства, и в какой степени — не отвечает. К сожалению, зависимость Украины от внешних долгов только усугубляется, и это одно из главных объяснений, почему Украина так болезненно реагирует на необходимость сотрудничества с МВФ.

Эксперты пресс-конференции:

Виктор Скаршевский, экономический эксперт

Всеволод Степанюк, экономический эксперт

Денис Гаевский, экономист, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 17 апреля в 13.00

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