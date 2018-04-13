Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 13 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели апреля 2018 года.

— Сирийский узел. Каким будет новый мир при Трампе?

— Транзит при "Северном потоке". Мечты и реальность.

— Наказание за предвыборную гречку — новые предложения МВД и Кабмина. Неожиданная гримаса украинской демократии.

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти"

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга

Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям