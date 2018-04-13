Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 13 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели апреля 2018 года.
— Сирийский узел. Каким будет новый мир при Трампе?
— Транзит при "Северном потоке". Мечты и реальность.
— Наказание за предвыборную гречку — новые предложения МВД и Кабмина. Неожиданная гримаса украинской демократии.
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики
Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти"
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
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