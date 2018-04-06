Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 6 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение первой недели апреля 2018 года.
— Дело Бубенчика — новый вызов Майдана или юридическая халатность Рады?
— Аваков против Порошенко — раскол в кругу заклятых друзей.
— Пасхальная неделя. Новые захваты храмов. Будет ли мир под украинскими оливами?
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики
Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
Александра Решмедилова, политолог, ведущий аналитик Международного информационно- аналитического Центра "Развитие Украины"
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