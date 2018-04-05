"Опасный Ближний восток. Ситуация становится все менее предсказуемой - пресс-конференция

В четверг, 5 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Опасный Ближний восток. Ситуация становится все менее предсказуемой".

В конце марта — начале апреля ситуация на Ближнем Востоке и вокруг него отмечена опасной активизацией по нескольким ключевым проблемам региона. В частности, в апреле Турция и Израиль обменялись взаимными оскорблениями, обвинили друг друга в насилии по отношению к гражданскому населению. Эрдоган заявил, что Израиль "проводит политику террора", а Нетаньяху напомнил Турции оккупацию севера Кипра. По данным британских журналистов Турция готовит боевые самолеты и вертолеты для вторжения в Израиль.

Президент США, по мнению ряда экспертов, готовится к полному или почти полному уходу из Сирии. Трамп также заблокировал выделение 200 миллионов долларов, которые еще в феврале обещали на восстановление Сирии. Франция организовала встречу своего президента с сирийскими курдами и заявила о готовности быть посредником в отношениях между ними и Турцией, что вызвало критику президента Эрдогана. Анкара по-прежнему готова к новым военным операциям против курдов в Сирии и Ираке. В самой Сирии правительство взяло под полный контроль Восточную Гуту, но само оно слишком ослаблено. Большая часть территориальных завоеваний была сделана силами "субподрядчиков" — "Хизбаллой", иранскими военными подразделениями, наемниками. Опасным кризисом на Ближнем Востоке, который, по мнению экспертов, недооценивают, является война в Йемене, которую Саудовская Аравия при поддержке США ведет против местных повстанцев.

3-4 апреля прошли переговоры президентов Турции и России, а также саммит в формате Турция — Россия — Иран. Как все эти новые события повлияют на развитие ситуации на Ближнем Востоке? Реален ли грандиозный ближневосточный кризис? Повлияют ли эти события на мировую экономику? Не окажутся ли экономические отношения Украины с Израилем и Турцией заложниками конфликта между этими двумя государствами?

Эксперты пресс-конференции:

Анатолий Пешко, доктор экономических наук, академик, вице-президент Академии экономических наук Украины

Андрей Бузаров, эксперт по международным и правовым вопросам, член общественного совета при комитете по иностранным делам ВР Украины

Владимир Воля, политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 05 апреля в 13.00

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