Фальсификация лекарств на фармрынке. Как не нарваться на фальшивку - пресс-конференция

Во вторник, 3 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Фальсификация лекарств на фармрынке. Как не нарваться на фальшивку".

По разным оценкам количество поддельных лекарств в Украине составляет от 10 до 40 % фармацевтического рынка, т.е. около трети лекарств, продающихся в аптеках, могут быть поддельными. Такие "лекарства" в лучшем случае являются обычными конфетами, которые могут помочь больному человеку только за счет "эффекта плацебо". Но если раньше фальсифицировали все подряд, начиная с аспирина и парацетамола, то сейчас большинство проблем связано с фальсификацией и ввозом дорогостоящих препаратов, где разница в цене 10% для пациента выглядит очень привлекательно. Бывают случаи, когда эти подделки существенно вредят здоровью и даже приводят к летальному исходу. Эксперты рекомендуют покупать лекарства только в украинской официальной аптечной сети и в украинской упаковке. Определить фальсификат можно определить прежде всего по цене — она всегда немного ниже, чем в аптеках, по изменению обычных признаков вкуса или цвета, изменению обычной упаковки или различию в упаковках одного и того же препарата. Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками занимается мониторингом этой ситуации, однако эффективных законодательных возможностей для своей работы служба не имеет.

Подделка лекарств — это не только украинская проблема, но и общемировая. Черный рынок поддельных медикаментов стал третьим в мире по прибыли после нелегальной продажи оружия и наркотиков, и оценивается в 90-100 млрд долларов. Национальные структуры безопасности многих стран мира давно ведут активную борьбу с производителями и продавцами поддельных лекарств.

Эксперты пресс-конференции:

Виктор Сердюк, президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов

Святослав Протас, почетный председатель ОО «Институт общественного здоровья» экс-заместитель главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины

Серг Кравченко, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 03 апреля в 13.00

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