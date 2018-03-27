Внутренние переселенцы. Трагедия современной Украины - пресс-конференция

Во вторник, 27 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Внутренние переселенцы. Трагедия современной Украины".

Международная организация миграции ООН в конце прошлого года провела опрос, по итогам которого выяснилось, что более половины респондентов-переселенцев хотят вернуться в свои дома на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса из-за отсутствия работы и денег для аренды жилья. Половина внутренних переселенцев, которые возвращаются — это люди в возрасте более 60 лет и большинство из них пенсионеры, — сообщается в опросе. В МОМ подчеркнули, что это повышает их уязвимость, потому что выплата пенсий зависит от их статуса переселенцев. Почти две трети опрошенных рассказали, что их доходов хватает только на питание. Украина занимает девятое место в мире по количеству внутренне перемещенных лиц.

Эксперты констатируют, что в парламенте до сих пор не урегулированы многие вопросы, связанные с переселенцами: есть четыре законопроекта, которые зарегистрировал "Оппозиционный блок", но их даже не рассматривают в парламенте, не включают в перечень законопроектов, которые нужно безотлагательно рассмотреть.

Статистика о внутренне перемещенных лицах не объективна, а чиновники не заинтересованы в получении реальной информации, отмечает глава Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина. Как утверждают специалисты, переселенцы, которых сегодня в Украине от 1,5 до 2 млн, брошены государством на произвол судьбы. Например, у них нарушено право на голосование — они не могут голосовать, т.к. не изменен закон о временно перемещенных лицах. Такое впечатление, что переселенцев и людей, находящихся на неподконтрольных территориях, власть рассматривает скорее как балласт, не решает в целом проблемы этих людей, понимая, что такие решения требуют немалых ресурсов.

Эксперты пресс-конференции:

Ирина Новак, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Алексей Якубин, политолог,кандидат политических наук

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра

Вадим Черкас, руководитель общественной организации "Правовий захист"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 27 марта в 13.00



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