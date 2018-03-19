Почему в Украине не работают законы о защите животных - пресс-конференция

В понедельник, 19 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Почему в Украине не работают законы о защите животных".

В последнее время в большинстве крупных городах Украины регулярно проходят митинги зоозащитников, которые требуют выполнять законы страны за жестокое обращение с животными. Участники акций подчеркивают, что в стране участились случаи беспрецедентной жестокости по отношению к животным. В Украине есть Закон "О защите животных от жестокого обращения". Также в 2013 году Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по защите прав животных. Однако, сегодня де-факто существует безнаказанность за несанкционированные убийства домашних и бездомных животных. Вывод неутешителен: в стране нарушаются как национальные законы о защите прав животных от жестокого обращения, так и Европейская конвенция.

При этом, отмечают зоозащитники, ответственность за жестокое отношение к животным предусмотрена законодательством. Так, статья 89 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде штрафа от 3 400 грн. до 5 100 грн. с конфискацией животного. Если пострадало несколько животных или же над животным издевается группа лиц, то размер штрафа увеличивается с 5 100 грн. до 8 500 грн. Уголовный кодекс (УК) Украины предусматривает ответственность (статья 299) в виде ареста на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет. Особо жестокие действия или те, в которых участвует несколько человек, а также, если пострадало не одно животное — наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет.

Германия — первая страна мира, которая ввела защиту животных в Конституцию страны, штраф за жестокое обращение с ними — 25 000 евро. В Германии действует специальная отрасль права — "Права животных" (Tierrechte). Во Франции за жестокость по отношению к животным — 2 года тюрьмы и штраф 30 000 евро. В других странах Европы такие же суровые законы. В Польше, где положение с бездомными животными было недавно не лучше, чем у нас, навели порядок благодаря контролю общественности и волонтеров.

Эксперты пресс-конференции:

Александра Мезинова, председатель благотворительного фонда "Сириус", директор приюта для животных "Сириус"

Ольга Целинская, юрист ОО "Общественный совет зоозащитников Одессы"

Ирина Мурга, руководитель общественной организации "Центр защиты животных"

Даниил Юрченко, юрист, лидер инициативной группы "ZOOправо"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 19 марта в 13.00

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