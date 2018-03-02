Не видят будущего. Украину в 2017 году покинули миллион человек - пресс-конференция

В понедельник, 5 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция "Не видят будущего. Украину в 2017 году покинули миллион человек".

Украину в 2017 году покинули миллион человек. Причины миграции уже не только в том, что в ближнем и дальнем зарубежье зарплаты существенно выше, на самом деле это уже иное понимание и будущего, и качества жизни. Безусловно, возможность в Украине найти работу по специальности с достойным уровнем оплаты труда существенно ниже, чем в ряде других стран.

Факторы, которые выталкивают украинцев из страны, по словам специалистов, уже не только экономические. Прежде всего, это слабая индивидуальная личностная защищенность себя и семьи, которая связана, в том числе, с соблюдением законов, с социальной справедливостью. Защита прав человека — еще один из факторов, который в Украине по-прежнему остается проблемой.

Более всего украинцы выезжают на заработки в Польшу, РФ, Италию и Чехию. В последние годы потоки украинских мигрантов в Польшу существенно выросли (на фоне роста экономики этой страны, упрощения правил трудоустройства, предоставления ряда преимуществ и возможностей для украинцев и др.) Как прогнозируют эксперты рынка, эмиграция может усилиться в ближайшие несколько лет.

Высокие миграционные настроения социологи зафиксировали гораздо раньше, чем эти процессы начали реализовываться. Произошли изменения в законодательном поле — это безвиз, с другой стороны, Украина сегодня слишком открыта для иностранных компаний и для иностранных ВУЗов. При этом социологи, экономисты и демографы — все прогнозируют негативные последствия от такой открытости Украины. Приток в Украину мигрантов из стран с более низким уровнем доходов, более низким образованием и с иными ценностными установками, но с высокой рождаемостью, породит очень серьезную проблему, считают социологи. Чтобы вернуть украинцев домой, исключительно экономические меры уже ничего не решают, они слишком слабы. Повышение зарплат — это промежуточный элемент. Начать стоит с изменения философии, отношения к труду, к работникам, к человеку в принципе. Без этого Украина не имеет шансов вернуть людей, уверены эксперты.

Эксперты пресс-конференции:

Ольга Балакирева, председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко

Алексей Позняк, завотделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований НАНУ

Руслан Соболь, председатель Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 05 марта в 13.00

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