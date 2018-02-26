Новые нормативы оценки столичной земли. Цены вырастут - пресс-конференция

Во вторник, 27 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Новые нормативы оценки столичной земли. Цены вырастут".

Киевсовет дал старт кампании по проведению новой нормативной оценки столичных земель. Департамент земельных ресурсов КГГА собирается в 2018 году определить на тендере подрядчика для проведения оценочных работ, в 2019 году — получить документацию по оценке. Максимальный коэффициент денежной оценки увеличится с 2,5 до 3. Переоценка земли позволит повысить налоговые поступления в бюджет. В то же время, по мнению ряда экспертов, это может спровоцировать банкротство многих предприятий. Более всего очередное повышение ударит по бизнесу, который будет компенсировать расходы, повышая цены для потребителей. Это отразится на стоимости продукции, которая производится или продается на земельных участках, которые не оформлены официально. Если коэффициент поднимут, то дополнительные расходы придется включать в цену товаров. Особенно это коснется предпринимателей, реализовывающих товары широкого потребления, продукты питания. Суммы, которые приходят в платежках за землю (оформленной) для кафе и ресторанов уже становятся неподъемными.

Отразится ли переоценка на квартплате киевлян, проживающих в домах под управлением ОСМД пока неясно. Несмотря на то, что для жилой застройки должен использоваться понижающий коэффициент, почти все ОСМД Киева не могут должным образом оформить землю — Кабмин до сих пор не разработал механизм бесплатной передачи земли ОСМД и стоимость земли под большинством домов Киева числится как "не определена".

Эксперты пресс-конференции:

Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города"

Руслан Соболь, председатель Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса

Андрей Гусельников, вице президент ВОО "Лига экспертов Украины"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 27 февраля в 13.00

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