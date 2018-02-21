Авторынок-2018. Проблемы, вызовы и риски. Чего ждать "евробляхам" - пресс-конференция

В четверг, 22 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Авторынок-2018. Проблемы, вызовы и риски. Чего ждать "евробляхам".

Эксперты полагают, что развитие рынка автомобилей в 2018 году напрямую зависит от законодательного поля, тарифов и правил импорта автомобилей в Украину. По их мнению, в этом году у рынка есть шанс прибавить 10-15%. По соглашению об ассоциации с Евросоюзом Украина должна снижать пошлины на ввоз автомобилей с ЕС до нуля, и в этом году импортные автомобили из ЕС подешевели на 1%. По условиям соглашения Украина может установить переходный период в 10 лет, т.е. каждый год пошлина будет уменьшаться на один процент. Но этот процент почти не ощутим, утверждают специалисты рынка. Пока уровень ввозных ставок для бензиновых и дизельных авто с ЕС составляет от 9% до 10%. Ежегодно к машинам с двигателем внутреннего сгорания повышаются экологические требования. Производитель вынужден внедрять новые технологии, что приводит к удорожанию самого автомобиля. На цену автомобиля влияют ценовая политика завода-производителя и курс гривны к валюте закупки. Специалисты полагают,что автомобили нужно освободить от всех налогов. Тогда они станут доступнее, уменьшится количество ввозимых машин без растаможки на литовских и польских номерах.

Обнищание населения почти полностью убило сегмент дешевых новых автомобилей. Небогатые украинцы массово завозят в Украину машины на транзитных еврономерах за 3-5 тысяч евро, и не платят денег за их растаможку и постановку на учет. Машины на "евробляхах" почти полностью уничтожили вторичный рынок автомобилей и существенно потеснили рынок новых, где теперь, в основном, продаются машины среднего и премиального класса.

Также 2018 й год может стать рекордным по продаже подержанных автомобилей. В декабре текущего года заканчивается действие льготных ставок акциза для растаможки подержанных машин, принятые в 2016 году. Льготные ставки сделали подержанные авто на 2000-4000 тыс. долларов дешевле. Если парламент не продлит действие закона, то автомобили подорожают с 2019-го.

Эксперты пресс-конференции:

Михаил Резник, президент ассоциации "Укравтопром"

Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД)

Сергей Петренко, директор исполнительной дирекции Федерации работодателей автомобильной отрасли

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 22 февраля в 13.00

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