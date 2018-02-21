Пресс-конференция: Ближний Восток: реальные риски расширения вооруженного конфликта

В среду, 21 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Ближний Восток: реальные риски расширения вооруженного конфликта".

На Ближнем Востоке снова обострение. Очередным очагом напряженности стала все более возрастающая конфронтация между Ираном и арабскими державами: суннитская Саудовская Аравия и шиитский Иран борятся за лидерство на Ближнем Востоке.

Турция атакует курдов на севере Сирии, которые хотят создать свою автономию. Курдов обеспечивают финансами и оружием США, которые не идут на прямой конфликт с Турцией, членом НАТО. В то же время усилилась напряженность в других странах региона, которая, по словам экспертов, грозит перерасти в большую войну. Если говорить о главной цели курдов — Курдистане, который мог бы появиться за счет части турецкой, сирийской и иракской территорий, то этот сценарий не представляется возможным, отмечают политологи. Это стратегические территории, богатые нефтью и другим сырьем, чтобы эти страны смогли от них отказаться.

Специальные военные операции США в Сирийской Арабской Республике (САР) чреваты усугублением гражданского противостояния в стране и возникновением нового очага войны на Ближнем Востоке в целом. Оказывая поддержку антиправительственным силам САР и уничтожая подконтрольные Дамаску армейские базы, Пентагон фактически способствует укреплению исламистских формирований, пропагандирующих идеи ИГИЛ. В то же время обострились отношения между Израилем и Ираном. Эти страны издавна являются геополитическими врагами: Израиль как оплот США на Ближнем Востоке является препятствием на пути Ирана к региональному лидерству. Иранское руководство несколько раз публично заявляло о намерении уничтожить Израиль. Тель-Авив считает появление иранцев вдоль своих границ с Сирией и Ливаном "прямой угрозой".

Эксперты пресс-конференции:

Андрей Бузаров, эксперт по международным и правовым вопросам, член общественного совета при комитете по иностранным делам ВР Украины, член общественного совета при МИД Украины

Владимир Воля, политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

Дмитрий Корнейчук, политический аналитик

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 21 февраля в 13.00

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