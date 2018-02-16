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    Пресс-Центр

    Национальный парк в Сухолучье. Кто "за" и кто "против" - пресс-конференция

    (обновлено: )53
    В понедельник, 19 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция "Национальный парк в Сухолучье. Кто "за" и кто "против".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В понедельник, 19 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция "Национальный парк в Сухолучье. Кто "за" и кто "против".

    Национальный парк в Сухолучье (бывшей вотчине Януковича) экологи хотели создать еще в начале 2000-х. Сухолучье — уникальное место в природном плане. Именно там река Тетерев впадает в Днепр, в этом месте — огромные дикие плавни, где летом обитают миллионы птиц. Также это место нереста рыбы — в этих краях берега Днепра и Тетерева пока что не застроены. Сегодня это единственное место в Украине, где у воды нет построек. Для этого экологи и пытаются создать Днепровско-Тетеревский национальный природный парк.

    В 2008-м президент Виктор Ющенко своим указом (№ 1129/2008) приказал создать Днепровско-Тетеревский национальный парк, но во время президентства Януковича процесс затормозился. При Януковиче в Сухолучье были засыпаны некоторые озера, выпрямлены русла многих рек. Как результат — частично уничтожена местная флора и фауна. Все это нарушило естественный гидрологических режим, в результате чего начали сохнуть сосны. Также егеря отстреливали там краснокнижных животных, например, волков и рысь.

    Указ о создании парка никто не отменял, но и выполнять его никто не стремиться. Средства на проект парка годами не выделялись. Экоактивисты утверждают, что именно Гослесагентство не заинтересовано в создании парка. Экологи регулярно пишут петиции, ведомство не менее регулярно игнорирует их письма или отправляет на согласование в другие инстанции. Национальные природные парки создаются для того, чтобы сохранить уникальные и редкие экосистемы. В странах ЕС особый природоохранный статус имеют 21% территории, а в Украине этот показатель в семь раз меньше. Чтобы создать Национальный природный парк в Украине, нужно пройти три круга ада в правительственных кабинетах, утверждают специалисты. И главный камень преткновения — это отсутствие у отдельных государственных чиновников желания что-то менять.

    Эксперты пресс-конференции:

    Владимир Борейко, эколог, директор Киевского эколого-культурного центра

    Виктор Мельник, доктор биологических наук, завотделом Национального Ботанического сада НАН Украины

    Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 19 февраля в 13.00

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