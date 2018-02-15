Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 16 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели февраля 2018 года.

Украина без Саакашвили — что дальше?

— Американская разведка заговорила о досрочных выборах на Украине. К чему бы это?

— И поляки, и венгры… Хмельницкий в одном ряду, Розенко в Варшаве, венгры давят на закон. Как бороться?

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Кость Бондаренко, руководитель Фонда "Украинская политика"

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Дмитрий Разумков, директор Украинской политконсалтинговой группы

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