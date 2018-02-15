наверх
15.02.201815:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.65- 0.04
  • EUR32.91- 0.02
Рубрики
Ещё
    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )39
    В пятницу, 16 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 16 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели февраля 2018 года.

    Украина без Саакашвили — что дальше?

    — Американская разведка заговорила о досрочных выборах на Украине. К чему бы это?

    — И поляки, и венгры… Хмельницкий в одном ряду, Розенко в Варшаве, венгры давят на закон. Как бороться?

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Кость Бондаренко, руководитель Фонда "Украинская политика"

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

    Дмитрий Разумков, директор Украинской политконсалтинговой группы

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Геннадий Труханов. Архивное фото
      Дело Труханова: обыски и задержание
      Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
      Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
      Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
      Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
      Стрельба в школе во Флориде
      Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе